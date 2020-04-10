سياسة
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كورونا في الولايات المتحدة.. 1783 وفاة جديدة و17 مليوناً يفقدون وظائفهم
سجّلت الولايات المتحدة الخميس، انخفاضاً طفيفاً في حصيلة الوفيات اليومية جرّاء الإصابة بكورونا، وذلك بتسجيلها 1783 وفاة خلال 24 ساعة. يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة، وتطمينات من ترمب والمسؤولين الأمريكيين باقتراب نهاية الأزمة.
كورونا في الولايات المتحدة.. 1783 وفاة جديدة و17 مليوناً يفقدون وظائفهم
الولايات المتحدة تُسجّل 1783 وفاة جديدة جرّاء الإصابة بكورونا / Reuters
10 أبريل 2020

سجّلت الولايات المتحدة الخميس، 1783 حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في حصيلة انخفضت قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق بلغت 1973، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس، أن الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الـ24 الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 16,478 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بعد إيطاليا التي تسبقها بحوالى ألفي وفاة.

17 مليون شخص يفقدون وظائفهم

وفي سياق متصل، استمرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة في الارتفاع، إذ أظهرت بيانات نشرت الخميس، أن 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي كورونا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الخميس، عن برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، وصرّح رئيسه جيروم باول بأن التعافي الاقتصادي سيكون "قوياً".

وجاءت تطمينات الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي أظهر فيه أحدث تقرير أسبوعي لوزارة العمل أن 6.6 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي، بطلبات للحصول على إعانة بسبب البطالة، مقابل 6.9 مليون في الأسبوع السابق، و3.3 مليون في الأسبوع الذي انتهي في 21 مارس/آذار الماضي.

ويتوقّع محللون استمرار الأزمة لأشهر وارتفاع معدل البطالة إلى عدد من رقمين خلال أبريل/نيسان الجاري، بينما يتطلع الرئيس دونالد ترمب إلى عودة العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها.

وتشير البيانات إلى أن معدلات البطالة الناجمة عن جائحة كورونا من المرجح أن تفوق تلك التي سُجِّلت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وذكر تقرير لـ"أوكسفورد إيكونوميكس" أن الـ17 مليون وظيفة التي فُقِدت "أكثر من نصف الـ30 مليون وظيفة التي يُتوقع أن تُفقد نتيجة انتشار كورونا"، مرجحاً أن يصل معدل البطالة إلى 14% في أبريل/نيسان الجاري، و16% في مايو/أيار المقبل.

ترمب: أجرينا فحوصات لمليونَي شخص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن بلاده أجرت أكثر من مليونَي اختبار للمواطنين للكشف عن الإصابة بكورونا في مختلف الولايات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي الخميس، خلال الإحاطة الإعلامية لقوة عمل مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض.

وأضاف ترمب في تصريحات أدلى بها الخميس، خلال الإحاطة الإعلامية لقوة عمل مكافحة كورونا، أن "الولايات المتحدة بها أفضل منظومة اختبارات في العالم للكشف عن الفيروس".

وأوضح أن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على 19 عقاراً للتغلب على وباء كورونا القاتل، مشيراً إلى أن "النتائج إيجابية".

وتجاوز عدد المتعافين من كورونا في الولايات المتحدة 25 ألفاً، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكينز.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 468 ألفاً، فيما تجاوز عدد الوفيات 16 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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