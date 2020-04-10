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ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 42282 إصابة، ومليشيات حفتر تقصف مستشفى لمرضى كورونا في طرابلس.

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كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 42282 والوفيات إلى 908

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 908، وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 42 ألفاً و282، على إثر تسجيل 4 آلاف و56 إصابة جديدة. [TRT عربي]

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 2142 حالة بعد تسجيل 292 حالة جديدة، وأوضحت الوزارة أنها أجرت 28 ألفاً و578 فحصاً طبياً حول كورونا، لتبلغ الحصيلة 276 ألفاً و338، وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ ألفاً و552، فيما بلغ عدد المرضى المزودين بأجهزة التنفس 1017. [TRT عربي]

وفي تغريدة له على تويتر، علق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على البيانات بقوله إن بلاده على وشك الوصول إلى معدل 30 ألف اختبار يومياً، وأكد أن معدل الإصابات بكورونا يميل إلى الانخفاض على الرغم من ارتفاع عدد الاختبارات اليومية. [الأناضول]

مليشيات حفتر تقصف مستشفى لمرضى كورونا في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية الخميس، تضرُّر مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا جنوبي العاصمة طرابلس، على إثر تعرضها لقصف صاروخي من قبل مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. [TRT عربي]

ويعدّ هذا القصف الثالثَ من نوعه الذي يتعرض له المستشفى الواقع في حي بوسليم من مليشيات حفتر خلال 4 أيام. [الأناضول]

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن قصفاً بصواريخ غراد استهدف مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام" ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وأوضح أن فِرق هيئة السلامة الوطنية توجهت إلى مكان القصف وباشرت إطفاء الحرائق المندلعة من دون تسجيل إصابات بشرية، مع تضرر أجزاء كبيرة من المخازن. [TRT عربي]