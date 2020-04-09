أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 908.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 42 ألفاً و282 إثر تسجيل 4 آلاف و56 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 2142 حالة بعد تسجيل 292 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنها أجرت 28 ألفاً و578 فحصاً طبياً حول كورونا، لتبلغ الحصيلة 276 ألفاً و338.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ ألفاً و552، فيما عدد المرضى المزودين بأجهزة التنفس بلغ 1017.

وفي تغريدة له على تويتر، علق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على البيانات بقوله إن بلاده على وشك الوصول إلى معدل 30 ألف اختبار يومياً، وأكد أن معدل الإصابات بكورونا يميل إلى الانخفاض رغم ارتفاع عدد الاختبارات اليومية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و580 ألفاً في العالم، توفي منهم أكثر من 94 ألفاً، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 353 ألفاً.