سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 42.282 والوفيات إلى 908
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 42.282 بعد تسجيل 4056 إصابة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما توفيت 96 حالة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.
كورونا في تركيا.. ارتفاع الإصابات إلى 42.282 والوفيات إلى 908
معدل الإصابات بكورونا في تركيا يميل إلى الانخفاض رغم ارتفاع عدد الاختبارات اليومية، حسب قول وزير الصحة في البلاد / Reuters
9 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 908.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 42 ألفاً و282 إثر تسجيل 4 آلاف و56 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 2142 حالة بعد تسجيل 292 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنها أجرت 28 ألفاً و578 فحصاً طبياً حول كورونا، لتبلغ الحصيلة 276 ألفاً و338.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ ألفاً و552، فيما عدد المرضى المزودين بأجهزة التنفس بلغ 1017.

وفي تغريدة له على تويتر، علق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على البيانات بقوله إن بلاده على وشك الوصول إلى معدل 30 ألف اختبار يومياً، وأكد أن معدل الإصابات بكورونا يميل إلى الانخفاض رغم ارتفاع عدد الاختبارات اليومية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و580 ألفاً في العالم، توفي منهم أكثر من 94 ألفاً، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 353 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us