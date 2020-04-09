سياسة
3 دقيقة قراءة
مليشيات حفتر تقتل عاملاً غانيّاً وتقصف مستشفى لمرضى كورونا في طرابلس
تضرّرت مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا جنوبي العاصمة طرابلس، بعد تعرّضه لقصف صاروخي من قبل مليشيات حفتر، للمرة الثالثة خلال 4 أيام.
مليشيات حفتر تقتل عاملاً غانيّاً وتقصف مستشفى لمرضى كورونا في طرابلس
تواصل ميليشيات حفتر خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في العاصمة طرابلس - صورة أرشيفية / Reuters
9 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الليبية، الخميس، تضرر مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام"، المخصص لعلاج مرضى كورونا جنوبي العاصمة طرابلس؛ إثر تعرضها لقصف صاروخي من قبل مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويعدّ هذا القصف الثالثَ من نوعه الذي يتعرض له المستشفى، الواقع في حي بوسليم، من مليشيات حفتر خلال 4 أيام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن قصفاً بصواريخ غراد استهدف مخازن الأدوية في "مستشفى الخضراء العام" ما أدى لاندلاع النيران فيها.

وأوضح أن فرق هيئة السلامة الوطنية توجهت لمكان القصف وباشرت إطفاء الحرائق المندلعة، دون تسجيل إصابات بشرية مع تضرر أجزاء كبيرة من المخازن.

ونشر المكتب الإعلامي تسجيلاً مصوراً يُظهر اندلاع الحرائق في المخازن وتوجه هيئة السلامة لإطفائها.

والاثنين، قصفت مليشيات حفتر "مستشفى الخضراء العام"، وعاودت استهدافه الثلاثاء، حسب بيان لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وتسبب القصف بأضرار في مبنى المستشفى، وتهشيم شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى، كما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المرضى والطواقم الطبية، حسب بيان لبلدية منطقة بوسليم.

من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذا القصف "بشدة"، وجدد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس كل طاقاتهم لوقف انتشار كورونا، حسب بيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي قصف المستشفى ذاته، وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الهجمات التي تستهدف المؤسسات الصحية في ليبيا، آخرها استهداف مستشفى الخضراء في طرابلس، غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

في سياق متصل، أعلنت قوات حكومة الوفاق مقتل عامل من غانا وإصابة 6 أشخاص، جراء قصف صاروخي شنته مليشيا خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، إن مليشيا حفتر شنت قصفاً بصواريخ "غراد" على منطقة "غوط الرمان" في تاجوراء شرقي طرابلس.

وأشار المركز إلى أن القصف أسفر عن مقتل عامل غاني وإصابة 6 أشخاص بينهم ليبيان و4 من النيجر وغانا.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت ليبيا 21 إصابة بفيروس كورونا، ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة الوباء، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في العاصمة طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us