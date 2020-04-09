بعد معركة بدت في الكواليس وكأنها تكسير عظام لدولتين شهدا تقارباً كبيراً في الآونة الأخيرة، سياسياً واقتصادياً، خرج اجتماع افتراضي دام 6 ساعات، في وقت متأخر الخميس، بإعلان تحالف (أوبك+) عن أكبر خفض تاريخي في إنتاج النفط الخام، أملاً في إعادة الاستقرار لأسواق وأسعار الخام حول العالم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفظ (أوبك) في بيان، فجر الجمعة، إن الاتفاق يقضي بتنفيذ (أوبك+) خفض في إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

يأتي هذا الاتفاق بعد مسلسل من التصريحات والاتهمات شملت الدولتين فيما يخص أزمة النفط، إذ تعاني السعودية التي يمثل النفط أهم ركيزة من اقتصادها جراء ما حل بالسوق بعد فيروس كورونا، فيما تحملها روسيا مسؤولية تهاوي أسعار النفط.

أرادت السعودية تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل محاولة وقف الهبوط في الأسعار. ولكن أرادت روسيا التمهل قليلاً بسبب عدم تأكدها من أن تأثير كورونا على باقي العالم سوف يكون أكثر حدة وأن الطلب على النفط سيتأثر بنفس الطريقة.

لذلك، كانت موسكو ترغب بالإبقاء على الاتفاق السابق إلى شهر يونيو/حزيران 2020. لكن أصرت السعودية على التخفيضات، بينما رفضت روسيا ذلك رفضاً قاطعاً، وهكذا تفككت "أوبك +".

الطرف الثالث في المعادلة، هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، الذي يسعى إلى أن يخرج أقل ضرراً من أزمة النفط، إذ يحاول أن لا يكون الطرف الرئيسي في المعركة التي قد تتسبب له في خسائر ضخمة إلى جانب خسائر كورونا.

هل سيستقر السوق؟

لا يبدو الاتفاق على خفض الإنتاج هو الحل السحري لاستقرار السوق النفطي في العالم، إذ قال موقع أويل برايس الآمريكي إن التفاؤل الحالي للمحللين ووسائل الإعلام بنهاية الخلاف المستمر في أوبك بلس بشأن سعر النفط وتخفيضات الإنتاج ليس له مبرر على الإطلاق، ذلك أن انهيار الطلب في العالم من جانب المصنعين والمستهلكين قد لا يوازيه الخفض المقترح من جانب روسيا وأمريكا ومنتجين آخرين.

ويقول الموقع إن محاولة الموازنة بين الطلب العالمي على النفط في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة هي مهمة "حمقاء" بسبب الفائض الكبير من العرض المكدس في السوق، مشيراً إلى أن الحل الأجدى لمنتجي النفط هو الحد من العرض وتجنب السيناريو الكارثي الذي يواجه التخزين العالمي.

يحذر كبار خبراء سوق النفط حالياً من تدمير إجمالي للطلب بنحو عشرين مليون برميل في اليوم أو أكثر، في وقت تخفض فيه الشركات بقطاع المصب جميع عمليات الإنتاج مع انهيار الطلب من جانب المصنعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويلفت التقرير إلى أن عمليات إغلاق البلدان في أكثر من نصف العالم لها تأثير كبير، مما يضر بالطلب على النفط والغاز وأنواع أخرى من الطاقة، لذلك يعتبر كاتب التقرير أن خفض الإنتاج بأكثر من عشرة ملايين برميل في اليوم ليس حلاً حقيقياً ويمكن أن يتسبب في رد فعل سلبي للأسواق.

مستقبل أوبك+

توقعت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن يكون الانخفاض في الاستهلاك العالمي للنفط في شهر أبريل/ نيسان 2020 أكبر بسبع مرات من أكبر انخفاض موسمي بعد الأزمة المالية 2008-2009.

هذه التوقعات تأتي على وقع انخفاض أسعار النفط بالفعل بنسبة الثلثين منذ بداية عام 2020، بل سيكون أكثر حدة في المناطق التي تفتقر إلى الوصول للتخزين والأسواق.

وقالت المجلة إن سوق النفط العالمي لم ينهَر في التاريخ بشكل سريع مثلما يحدث الآن وإن صناعة النفط والغاز التي توفر ما يقرب من 60% من الطاقة في العالم، غارقة في أزمة مزدوجة لم يكن من الممكن توقعها مطلع هذا العام.

تعتقد المجلة أن أوبك + كانت بمثابة تحالف "سعودي - روسي"، لأكبر منتجين للنفط في ذلك الوقت، وهو ما أعطى روسيا فرصة لبناء علاقة إستراتيجية مع أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي العالم، وجذب الاستثمارات السعودية. أما بالنسبة للرياض، فكانت فرصة لاكتساب حلفاء جدد غير أمريكا، وتقوية موقفها في مواجهتها مع إيران.

لكن أزمة كورونا جاءت عكس هذا التحالف المأمول، وبدلاً من زيادة الطلب العالمي، كما كان متوقعاً في أول السنة، انخفض بشكل غير مسبوق بمقدار ستة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من عام 2020 فقط.

فالميزانية الروسية اعتمدت على سعر منخفض نسبياً يبلغ حوالي 42 دولاراً للبرميل. وفي الوقت نفسه، تحتاج السعودية، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أسعار أعلى تبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها"، وهو ما ضرب بهذا الاتفاق عرض الحائط، رغم التوصل لاتفاق مبدئي حالياً.

ماذا بعد؟

تقول بلومبرغ إنه لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية يجب إنهاء المعركة على الحصة السوقية الذي سيقلل من تدفق الفائض إلى السوق، ويخفف بعض الضغط على التخزين.

وعن كيفية تحقيق الاستقرار الكامل تشير المجلة إلى أن السعودية لديها ورقة قوية لتسهيل اتخاذ القرار، تتمثل في ترأسها مجموعة العشرين هذا العام، وهي منتدى يضم أكبر اقتصادات العالم.

وترى المجلة أن هذه الأزمة ستؤثر ولو جزئياً في علاقة واشنطن بالرياض، بل قد يؤدي إلى تغيير في العلاقات الأمريكية السعودية وربطها بسياسة النفط الدولية كما يريد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون عادة صفقات الأسلحة مع الرياض.

إذ وجه 13 عضواً جمهورياً رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان معربين فيها عن فزعهم حيال السياسة السعودية لخفض أسعار النفط الخام وتعزيز الطاقة الإنتاجية، 6 من هؤلاء أعضاء في مجلس الشيوخ، بما في ذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس.