سجلت بريطانيا 881 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وأضاف راب، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد الإصابات المسجلة رسمياً بلغ 65077 حالة في البلاد، ما يجعلها من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده.

وقال راب إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، وإنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق، وأضاف أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وتابع راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، قال راب إن جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بالفيروس، وأضاف: "لا يزال في العناية المركزة، وهو في حالة معنوية جيدة".