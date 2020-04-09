سياسة
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881 وفاة جديدة في بريطانيا ووزير الخارجية يقول: لم نصل بعد لذروة الوباء
ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى 7978 وفاة بعد تسجيل 881 حالة وفاة جديدة، فيما قال وزير الخارجية دومينيك راب إن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، وإنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.
881 وفاة جديدة في بريطانيا ووزير الخارجية يقول: لم نصل بعد لذروة الوباء
راب: رئيس الوزراء جونسون لا يزال في العناية المركزة وهو في حالة معنوية جيدة / Reuters
9 أبريل 2020

سجلت بريطانيا 881 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7978 وفاة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وأضاف راب، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد الإصابات المسجلة رسمياً بلغ 65077 حالة في البلاد، ما يجعلها من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، وحضّ البريطانيين مرة أخرى على احترام الحجر الذي يتوقع تمديده.

وقال راب إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، وإنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق، وأضاف أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وتابع راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، قال راب إن جونسون يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بالفيروس، وأضاف: "لا يزال في العناية المركزة، وهو في حالة معنوية جيدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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