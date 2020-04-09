قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن بعض الدول الإفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الخميس "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

وأردف قائلاً "إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضاً مما حدث في الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة في وقت قريب جداً". وأضاف أن هذه الذروة قد تصل في الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولاً بالاسم.

وتشير إحصائيات لرويترز وبيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في إفريقيا منخفض نسبياً حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إن هناك "حاجة ملحة" لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في إفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين في جنيف "دون المساعدة والعمل الآن، قد تعاني الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل".

وأضاف "عدد الإصابات في إفريقيا قليل نسبياً الآن، لكنه يتزايد بسرعة".

وأشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات "التهاب رئوي لسبب غير معروف" في مدينة ووهان.

وعبر قادة أفارقة من بينهم رؤساء جنوب إفريقيا ونيجيريا ورواندا عن دعمهم لتيدروس، وزير خارجية إثيوبيا السابق، بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهدد بوقف مساهمة بلاده في ميزانيتها.