أعلنت غرفة الصيادلة في إسطنبول، أن عملية توزيع الكمامات في إطار الوقاية من فيروس كورونا ستتم مجاناً عبر الصيدليات في المدينة.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عن توزيع الكمامات بالمجان على المواطنين.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي للغرفة، الخميس، أن الصيادلة يبذلون جهوداً حثيثة بكل تضحية في مكافحة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات الأدوية والاستشارات الطبية.

وأضاف "نتيجة لمحادثات بين وزارة الصحة واتحاد الصيادلة التركي تقرر توزيع الكمامات للمواطنين مجاناً وبأسرع شكل وأكثره أمناً عبر الصيادلة".

وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة ستتكفل بتأمين الكمامات، وستوضع في مخازن قبل توزيعها على الصيدليات.

وأوضح أنه سيتم توزيع 5 كمامات للشخص الواحد من البالغين بين سن 20 و65، كل 10 أيام.

وأضاف البيان، أن المواطنين سيتمكنون من الحصول على الكمامات عبر إظهار رمز سيصل إلى أرقام هواتفهم المحمولة في الصيدليات.

والأحد، أعلن رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اعتزام وزارة الصحة، إرسال كمامات طبية إلى أفراد الشعب، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً.

وقال ألطون، إن "هذه الخطوة تأتي بتعليمات من ا لرئيس أردوغان، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية التركيتين".

وأصاب الفيروس، حتى عصر الخميس، أكثر من مليون و537 ألفاً في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفاً، فيما تجاوز عدد المتعافين 340 ألفاً.