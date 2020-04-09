تعرضت قاعدة باغرام الجوية، التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، إلى قصف بالقذائف الصاروخية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق أريان في تصريح للصحفيين، الخميس، إن خمس قذائف صاروخية، أطلقت من قرية كالاجة في ولاية بروان، على قاعدة باغرام الجوية الأمريكية.

وأضاف أن منصة إطلاق القذائف كانت مثبتة في مركبة وتم التحكم بها عن بعد، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأعلنت قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، في بيان الخميس، أن خمس قذائف سقطت على قاعدة باغرام الجوية، دون أن تخلف ضحايا.

وقال تنظيم داعش الإرهابي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مقاتليه استهدفوا مهبط طائرات هليكوبتر في باغرام، حسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن مقاتليه "قصفوا بصواريخ كاتيوشا مهبط المروحيات في مطار قاعدة باغرام العسكرية".

وظهر الفرع الأفغاني التابع لداعش، والمعروف باسم (تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان) على اسم المنطقة القديم، لأول مرة في شرق أفغانستان في عام 2014، وتوسع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى ولا سيما الشمال.

ويقدر الجيش الأمريكي قوة التنظيم بنحو ألفي مقاتل، فيما يعتقد بعض المسؤولين الأفغان أن العدد أكبر، حسب وكالة رويترز.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من توصل حركة طالبان والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية، التي تقودها واشنطن، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، ولا يشمل الاتفاق تنظيم داعش الإهابي.