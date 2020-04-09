سياسة
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هجوم بالقذائف على "باغرام" أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان
قالت القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إن خمسة صواريخ أصابت قاعدة باغرام الجوية الأمريكية الرئيسية في البلاد، الخميس، لكن لم تقع إصابات في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
هجوم بالقذائف على "باغرام" أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان
تعد قاعدة باغرام الجوية أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان - صورة أرشيفية / Getty Images
9 أبريل 2020

تعرضت قاعدة باغرام الجوية، التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، إلى قصف بالقذائف الصاروخية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق أريان في تصريح للصحفيين، الخميس، إن خمس قذائف صاروخية، أطلقت من قرية كالاجة في ولاية بروان، على قاعدة باغرام الجوية الأمريكية.

وأضاف أن منصة إطلاق القذائف كانت مثبتة في مركبة وتم التحكم بها عن بعد، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأعلنت قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، في بيان الخميس، أن خمس قذائف سقطت على قاعدة باغرام الجوية، دون أن تخلف ضحايا.

وقال تنظيم داعش الإرهابي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مقاتليه استهدفوا مهبط طائرات هليكوبتر في باغرام، حسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن مقاتليه "قصفوا بصواريخ كاتيوشا مهبط المروحيات في مطار قاعدة باغرام العسكرية".

وظهر الفرع الأفغاني التابع لداعش، والمعروف باسم (تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان) على اسم المنطقة القديم، لأول مرة في شرق أفغانستان في عام 2014، وتوسع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى ولا سيما الشمال.

ويقدر الجيش الأمريكي قوة التنظيم بنحو ألفي مقاتل، فيما يعتقد بعض المسؤولين الأفغان أن العدد أكبر، حسب وكالة رويترز.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من توصل حركة طالبان والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية، التي تقودها واشنطن، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، ولا يشمل الاتفاق تنظيم داعش الإهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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