تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إسبانيا، 15 ألف حالة، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، الخميس، أن عدد وفيات كورونا في عموم البلاد، بلغ 15 ألفاً و238 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفاً و446، بعد تسجيل 5 آلاف و756 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية، بلغ 52 ألفاً و165، إثر تماثل 4 آلاف و144 مريضاً للشفاء.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بُعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق٫ سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس".

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال سانشيز "إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصادياً واجتماعياً على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة".

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كورونا هي من أشد الإجراءات في أوروبا.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليوناً و529 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 337 ألفاً.