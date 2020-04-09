سياسة
2 دقيقة قراءة
تراجع عدد الوفيات اليومي بكورونا في إسبانيا والحصيلة تتخطى الـ15 ألفاً
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات كورونا في عموم البلاد، بلغ 15 ألفاً و238 حالة. وعدد الإصابات ارتفع إلى 152 ألفاً و446، بعد تسجيل 5 آلاف و756 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.
تراجع عدد الوفيات اليومي بكورونا في إسبانيا والحصيلة تتخطى الـ15 ألفاً
عدد وفيات كورونا في إسبانيا تتخطى 15 ألف / AFP
9 أبريل 2020

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إسبانيا، 15 ألف حالة، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، الخميس، أن عدد وفيات كورونا في عموم البلاد، بلغ 15 ألفاً و238 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفاً و446، بعد تسجيل 5 آلاف و756 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية، بلغ 52 ألفاً و165، إثر تماثل 4 آلاف و144 مريضاً للشفاء.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بُعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق٫ سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس".

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال سانشيز "إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصادياً واجتماعياً على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة".

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كورونا هي من أشد الإجراءات في أوروبا.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليوناً و529 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 337 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us