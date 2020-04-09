أصدرت مدينة دبي الإماراتية، الخميس، تعميماً بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، لتجنب تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الدائرة المالية في دبي، في بيان، أنها أبلغت الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأية زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

وأشارت الدائرة، إلى إيقاف كافة أشكال المكافآت، ووقف تعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، بجانب عدم صرف بدل تذاكر السفر، ووقف صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين.

وبحسب البيان، سيجري خفض المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20%، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لكل من (المؤتمرات، الفعاليات، الاستشارات، المهمات الخارجية، التدريب، الرعاية).

ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50%، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).

وقال محللون ومصادر لرويترز إن التباطؤ الاقتصادي في دبي قد يمحو ما يتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وقد يجبرها على طلب إنقاذ مالي مماثل لما قدمته أبوظبي بعد الأزمة المالية في 2009.

وأظهر مسح الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي تضرر بشدة مع خفض الشركات للوظائف لتقليص الخسائر، على الأخص في قطاعي السفر والسياحة.