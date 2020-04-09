دفع تصدُّر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بأضخم حصيلة يومية للوفيات جراء وباء كورنا المستجد، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى تصعيد لهجته ضد منظمة الصحة العالمية واتهامها بالفشل والتركيز على الصين، الأمر الذي قد يعكس ضعف سياسة واشنطن في التعامل مع الأزمة، كما يرى محللون.

وبعد جهودها في مكافحة وباء كورنا الذي انتشر في جميع بلدان العالم وأودى بحياة أكثر من 83 ألفاً حسب منظمة أوكسفام الدولية، أصبحت منظمة الصحة العالمية في مرمى الاتهامات بسبب تأخُّرها في التحذير من الفيروس، وعلى رأسها الانتقادات الحادة لترمب، متهماً بالانحياز إلى الصين وإصدار نصائح سيئة خلال الأزمة، مهدداً بتعليق بلاده المساهمات بميزانية منظمة الصحة العالمية التي بلغت أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي.

ترمب الذي اتهم المنظمة بالانحياز إلى الصين و"الفشل في كل الجوانب" المتعلقة بوباء كورونا، بعدما "قللت من التهديد الذي شكّله الفيروس" حول العالم، قال إن بلاده قدمت 452 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي، وأن هذا "أكبر بعشرة أضعاف" من التمويل الذي قدمته الصين إلى المنظمة البالغ 40 مليوناً.

وتعد الولايات المتحدة أحد أكبر الممولين الطوعيين للمنظمة، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنها تساهم في 15% من ميزانيتها الإجمالية.

وألقى المنتقدون اللوم على المنظمة في ترك الدول الأخرى غير جاهزة في مواجهة الوباء، فيما رأى البعض أن المنظمة ساعدت الصين في إخفاء درجة المرض داخل حدودها، بعدما خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الصين لم تبلّغ عن العدد الحقيقي لإصابات كورونا، وفق وسائل إعلام أمريكية.

سياسات ترمب الاقتصادية

ورأى آخرون أن المنظمة لا تملك وصاية على الدول، وأنها تقدم فقط نصائح وتوجيهات، وأن خطوة ترمب هي جزء من سياسته الهادفة إلى تقليص دعم بلاده للمنظمات الدولية على غرار ما جرى مع اليونسكو والأنروا، ما أجبر البعض على الاعتقاد أن الاتهامات الأمريكية تعكس ضعف سياسة ترمب في التعامل مع جائحة كورونا منذ البداية.

ونفت المنظمة الأممية اتهامات ترمب مؤكدة أن العالم لا يزال يعيش مرحلة حرجة من الوباء وأن الوقت ليس ملائماً لوقف التمويل، فيما حث مدير المنظمة تيدروس أدهانوم على الوحدة ودافع عن عمل المنظمة، داعياً إلى وقف تسييس فيروس كورونا.

ونفى مسؤولون في المنظمة اتهامها "بالتركيز على الصين"، وقالوا إن المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل". وفق وكالة رويترز.

وقال الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، رداً على سؤال بشأن تصريحات ترمب: "لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بين المدافعين عن المنظمة، إذ وصف انتشار فيروس كورونا بأنه "غير المسبوق"، وقال إن أي تقييم لكيفية التعامل معه متروك للمستقبل، فيما أفادت تقارير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض دعمه على المنظمة في اتصالٍ هاتفي مع بتيدروس الأربعاء.

الرئيس ماكرون يؤكد ثقته في المنظمة ودعمه لها، ويرفض أن يراها أسيرة حرب بين الصين والولايات المتحدة. - مسؤول في الرئاسة الفرنسية

أهداف سياسية وضعف في إدارة الأزمة

وقرأ الباحث في الشؤون الأمريكية إيهاب عباس اتهامات ترمب بأنها ذات أهداف سياسية، فهو يحاول تغير اتجاه الأنظار عن الوضع المتأزم داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، إلى بعض الملفات السياسية غير المطلوبة في الوقت الحالي، "فهو يسيس مسألة الوباء على المستوى الداخلي والخارجي".

ولا يتفق عباس مع اتهامات ترمب، إذ أكد لـTRT عربي أن "منظمة الصحة العالمية محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة ولها وضع عالمي متفق عليه، ولا يستطيع أحد أن يؤكد إذا كانت لدى ترمب أي تقارير مخابراتية تتهم المنظمة بالتواطؤ مع الصين، لأن هذا اتهام خطير لا يجوز أن يقدَّم في مثل هذا التوقيت".

وعن موقف الساسة الأمريكيين من اتهامات ترمب، يقول الباحث بأنه يوجد دائماً من يتعاطف معه من الجمهوريين حتى لو كان مخطئاً بنسبة 100%، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل النواب الديمقراطيين.

"ووجد ترمب الفرصة سانحة للتملص من التزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منظمة الصحة، لأنه من المنتظر أن يتخذ خلال الأيام القادمة إذا ما لقي تأييداً له قراراً بتقليل مشاركة بلاده في ميزانيتها، أو يمنع مساعدات كانت من الممكن أن ترسلها الولايات المتحدة إلى بعض الدول عن طريق المنظمة، وهو إجراء غير مستغرب عن ترمب الذي سبق أن انسحب من اتفاقية المناخ وما فعله مع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين"، حسب الباحث.

ويرى الباحث أن "الاتهامات تؤثر على دور الولايات المتحدة عالمياً كما أنها تؤثر بشكل سلبي على المنظمات العالمية، لأن لدى واشنطن النصيب الأكبر في ميزانياتها، وهو مؤشر بأن ترمب يريد تخفيض الميزانيات المتعلقة بالمساعدات الدولية للولايات المتحدة، وهو أمر سيؤثر على علاقة تلك المنظمات والدول معها".

ويشير الباحث إلى وجود "حالة عدم رضا عام عن أداء الإدارة الأمريكية الحالية، وضعف، وهو ما تشير إليه مراكز الأبحاث والدراسات، لكن ترمب يخرج كل يوم ليتحدث عن إنجازاته، وكلما عارضه أحد يتهمه بأنه لا يفقه شيئاً، وفي حقيقة الأمر هو من لا يستطيع إدارة الأزمة".

وتلقّى ترمب تقارير استخباراتية في شهر ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضي تؤشر إلى احتمال إصابة الولايات المتحدة بفيروس قاتل وسيمتد إلى وقت طويل، وتعامل مع الموضوع باستخفاف وقال إنه سينتهي مع بداية الصيف، لكنه الآن يخرج ويقول إن "الكوارث ستأتي تباعاً".

من جانبه، قال سامي نادر مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية لـTRT عربي، بوجود "شعور دائم لدى الأمريكيين بأن مصدر الفيروس هو الصين، لكن الأمور كانت متوترة منذ البداية بين البلدين، لكن الصين تلام في أنها لم تنشر المعلومات الطبية واحتفظت بها لتسهيل الوصول إلى لقاح".