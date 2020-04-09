سياسة
3 دقيقة قراءة
نيويورك تايمز: كورونا يصيب نحو 150 شخصاً من العائلة السعودية المالكة
قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر داخل السعودية، إن نحو 150 شخصاً من أفراد العائلة المالكة، بينهم حاكم الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز (77 عاماً)، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
نيويورك تايمز: كورونا يصيب نحو 150 شخصاً من العائلة السعودية المالكة
مصادر سعودية تقول لـ"نيويورك تايمز" إن نحو 150 عضواً في العائلة السعودية الحاكمة أصيبوا بكورونا-أرشيف / Reuters
9 أبريل 2020

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر طبية وملكية أن نحو 150 شخصاً من أفراد العائلة المالكة في السعودية، بينهم حاكم الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز (77 عاماً)، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الصحيفة أن مصدر معلوماتها طبيبان في مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يتولى علاج أفراد العائلة الملكية بالعاصمة الرياض، وكذلك مصدران آخران من داخل العائلة نفسها، من دون الكشف عن هوية أي من هؤلاء.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن نحو 500 سرير يُجهّزون بالمستشفى المذكور، استعداداً لاحتمالية استقبال أفراد العائلة المالكة وأشخاصاً مقربين منهم.

وقالت الصحيفة إنها تلقت نسخة من الرسالة الداخلية لكوادر المستشفى، وردت فيها توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات هامة (VIP) من مختلف أنحاء المملكة.

وأضافت الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات التي سنستقبلها لكننا على أهبة الاستعداد"، مشيرة إلى توجيهات بنقل الحالات المزمنة من المستشفى بأسرع ما يمكن، وتقديم العلاج للأطباء المصابين في أي مكان، وذلك لإفساح المجال أمام استقبال أفراد من العائلة المالكة.

وذكر الطبيبان للصحيفة أن آلاف الأمراء داخل العائلة سافروا كثيراً خلال الآونة الأخيرة إلى أوروبا، ومن الممكن أن يكونوا أصيبوا بالفيروس هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (84 عاماً)، عزل نفسه في قصر على جزيرة في البحر الأحمر بالقرب من مدينة جدة، في حين انتقل ولي العهد محمد بن سلمان مع عدد من الوزراء، إلى موقع بعيد على الساحل نفسه.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن إصابة عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة بالفيروس، كانت هي الدافع وراء اتخاذ السلطات السعودية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية السريعة مثل غلق الحدود الجوية والبرية، وحظر التجوال على مدار اليوم بالعديد من المناطق، وتعليق رحلات العمرة وصلوات الجماعة بالمساجد.

وحتى مساء الأربعاء، سجّلت السعودية 41 وفاة بالفيروس و2795 إصابة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us