نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر طبية وملكية أن نحو 150 شخصاً من أفراد العائلة المالكة في السعودية، بينهم حاكم الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز (77 عاماً)، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الصحيفة أن مصدر معلوماتها طبيبان في مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يتولى علاج أفراد العائلة الملكية بالعاصمة الرياض، وكذلك مصدران آخران من داخل العائلة نفسها، من دون الكشف عن هوية أي من هؤلاء.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن نحو 500 سرير يُجهّزون بالمستشفى المذكور، استعداداً لاحتمالية استقبال أفراد العائلة المالكة وأشخاصاً مقربين منهم.

وقالت الصحيفة إنها تلقت نسخة من الرسالة الداخلية لكوادر المستشفى، وردت فيها توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات هامة (VIP) من مختلف أنحاء المملكة.

وأضافت الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات التي سنستقبلها لكننا على أهبة الاستعداد"، مشيرة إلى توجيهات بنقل الحالات المزمنة من المستشفى بأسرع ما يمكن، وتقديم العلاج للأطباء المصابين في أي مكان، وذلك لإفساح المجال أمام استقبال أفراد من العائلة المالكة.

وذكر الطبيبان للصحيفة أن آلاف الأمراء داخل العائلة سافروا كثيراً خلال الآونة الأخيرة إلى أوروبا، ومن الممكن أن يكونوا أصيبوا بالفيروس هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز (84 عاماً)، عزل نفسه في قصر على جزيرة في البحر الأحمر بالقرب من مدينة جدة، في حين انتقل ولي العهد محمد بن سلمان مع عدد من الوزراء، إلى موقع بعيد على الساحل نفسه.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن إصابة عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة بالفيروس، كانت هي الدافع وراء اتخاذ السلطات السعودية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية السريعة مثل غلق الحدود الجوية والبرية، وحظر التجوال على مدار اليوم بالعديد من المناطق، وتعليق رحلات العمرة وصلوات الجماعة بالمساجد.

وحتى مساء الأربعاء، سجّلت السعودية 41 وفاة بالفيروس و2795 إصابة.