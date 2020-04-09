قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن منظمة الصحة العالمية "أخطأت الحكم على تفشي فيروس كورونا"، مشيراً إلى إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من عشرة أضعاف ما وفرته الصين للمنظمة العام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.

وكان ترمب أعلن الثلاثاء، أنه يدرس "تعليق" المساهمة المالية الأمريكية في المنظمة بعد "فشلها" في دق ناقوس الخطر حول الفيروس في وقت أبكر، ملقياً اللوم على منظمة الصحة، ومتهماً إياها بالفشل في "كل جوانب" الوباء العالمي، فضلاً عن الانحياز إلى الصين.

وخلال المؤتمر، أضاف ترمب أن المنظمة "قللت من التهديد الذي شكله الفيروس" حول العالم.

وأوضح أن بلاده قدمت 452 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي، وأن هذا "أكبر بعشرة أضعاف" من التمويل الذي قدمته الصين للمنظمة والبالغ 40 مليوناً، وفقاً للرئيس الأميركي.

والأربعاء، ردّت منظمة الصحة العالمية على تهديد ترمب، بقطع تمويلها ووقف مساهمة لصالح المنظمة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي قطع تمويل المنظمة خلال فترة تفشّي وباء كورونا.

إعادة فتح البلاد

وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن إدارته اقتربت من إعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أنه "سيعتمد على آراء خبراء الصحة في اتخاذ قرار كهذا".

وذكر أن حوالي 300 مليون كمامة ستوفر بحلول مايو/أيار المقبل، وسيضاف إليها 200 مليون كمامة احتياطية في وقت لاحق.

وبيّن ترمب أن عشرة عقاقير تخضع لاختبارات حالياً بحثاً عن علاج للفيروس، وأن إدارته تمكنت من "توفير 30 مليون حبة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، ويجري العمل قريباً على توزيعها عبر البلاد".

من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو في المؤتمر الصحفي ذاته، بخصوص منظمة الصحة العالمية، إن مهمة الإدارة تكمن في "حماية أموال الضرائب الأمريكية وتوجيهها إلى المنظمات التي من شأنها استغلال التمويل على أكفأ وجه".

وبخصوص إعادة الأمريكيين إلى البلاد قال بومبيو، إن السلطات تمكنت من إعادة 50 ألف أمريكي من 90 دولة حول العالم على متن أكثر من 400 رحلة جوية.

ورداً على سؤال حول الصين وإخفائها المعلومات، قال بومبيو: "نحن لا نود الرد الآن، هذا ليس وقته"، لكنه أوضح أن على كل دولة واجب مشاركة الأرقام والمعلومات "بكل شفافية وبأسرع وقت مع العالم".