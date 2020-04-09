سياسة
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مع تجاوز عدد المصابين 1.5 مليون.. تعرّف أهم المفاهيم المغلوطة حول كورونا
تناول الثوم واستخدام مصابيح التعقيم ووضع زيت السمسم على البشرة لا تفيد في القضاء على فيروس كورونا، تعرّف أهم المعلومات المغلوطة والمنتشرة حول فيروس كورونا لمحاربته.
مع تجاوز عدد المصابين 1.5 مليون.. تعرّف أهم المفاهيم المغلوطة حول كورونا
الكثير من النصائح والمعلومات المزيفة حول كورونا ينتشر، في ظاهرة أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية "وباء المعلومات المضللة"          / Reuters
9 أبريل 2020

في ظل استمرار تفشّي وباء كورونا الجديد حول العالم وتجاوز عدد المصابين مليوناً ونصف مليون شخص، صاحبته ظاهرة أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية "وباء المعلومات المضللة"، إذ ينتشر الكثير من النصائح والمعلومات المزيفة حول الفيروس بين ملايين الأشخاص حول العالم.

وللتعامل مع طوفان المعلومات الطبية غير الدقيقة التي تُنشَر خلال الآونة الأخيرة، رصدت منظمة الصحة عدداً من النصائح المغلوطة وصوبتها كما يلى:

كورونا لا ينتقل في المناطق الحارة والرطبة

يمكن انتقال فيروس كورونا في ‏جميع المناطق سواء كانت حارة أو بادرة، فقد أُثبت وجود مصابين في مناطق ذات طقس حار ورطب، وفقاً للبيانات المتوفرة حتى الآن.

إعادة استخدام الكمامات N95

في حال مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، فلا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه نفسها، بما في ذلك الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95، لأن مقدمة الكمامة ملوثة بالفعل في هذه الحالة، كما لا يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين.

رشالجسمبالكحولأوالكلور

لن يقضي رش الجسم بالكحول أو الكلور على الفيروسات التي دخلت إلى الجسم بالفعل، بل قد يكون في بعض الحالات ضاراً، ومواد الكحول والكلور قد تكون فعالة لتعقيم الأسطح فقط.

فاعلية اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي

لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لأنه فيروس جديد ومختلف تماماً، ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد له.

غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي

لا توجد أي تأكيدات لأن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا، ولكن يمكن استخدامه للمساعدة في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، فلم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.

تناول الثوم والمسح بزيت السمسم

لا توجد أي معلومة طبية تؤكد أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، في الوقت نفسه يعد تناول الثوم عادة صحية، فهو يتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات.

كما لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد، فتوجد بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا على الأسطح فقط، وتشمل مطهرات تحتوي على كلور وغيرها من المذيبات والإيثانول بتركيز 75% وحمض البيروكسي آستيك والكلوروفورم، ومن الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة.

كبار السن أكثر عُرضة للإصابة

أي شخص من جميع الأعمار قد يصاب بفيروس كورونا، لكن يبدو أن كبار السن والمصابين بحالات مرضية سابقة (مثل الربو وداء السكري وأمراض القلب) هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس، وينبغي أن يحترس الشباب أيضاً من مسببات العدوى ولا يطمئنوا لمجرد كونهم صغاراً فذلك لا يعطيهم حصانة.

الأدوية والمضادات الحيوية

المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات بل على الجراثيم فقط، ويندرج كورونا المستجد تحت قائمة الفيروسات، لذا يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه، ومع ذلك فإن استخدام مصابي كورونا للمضادات الحيوية يكون لاحتمالية إصابتهم بعدوى جرثومية مصاحبة.

ولا يوجد أي دواء محدد مُوصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه حتى الآن، ومع ذلك، يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها، كما يجب أن يحصل المصابون بمرض وخيم على الرعاية الداعمة المُثلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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