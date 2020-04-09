تجاوزت الأربعاء، حصيلة إصابات فيروس كورونا الجديد حول العالم 1.5 مليون، حسب موقع وورلد ميتر.

ووفقاً لمنصة وورلد ميتر الخاصة برصد تطورات الفيروس حول العالم، بلغ عدد الإصابات حول العالم حتى صباح الخميس، مليوناً و519 ألفاً و12حالة.

وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات بـ435 ألفاً، تلتها إسبانيا بـ148 ألفاً، ثم إيطاليا بـ139 ألفاً، ثم ألمانيا بـ113 ألفاً، وتلتها فرنسا بـ112 ألفاً.

وأوضحت البيانات أن حصيلة الوفيات حول العالم بلغت 88 ألفاً و526، وتجاوز عدد المتعافين من الفيروس 330 ألفاً حتى صباح الخميس.

ارتفاع عدد المتعافين

وأظهرت أرقام المنصة أن 330 ألفاً و802 شخص نجحوا في التغلب على المرض.

واحتلت الصين المركز الأول من حيث أكثر المتعافين، بـ77 ألفاً و279 شخصاً، تلتها إسبانيا بـ48 ألفاً و21 شخصاً، ثم ألمانيا بـ46 ألفاً و300 شخص، وإيطاليا بـ26 ألفاً و491 شخصاً، والولايات المتحدة بـ22 ألفاً و828 شخصاً، وفرنسا بـ21 ألفاً و254 شخصاً.