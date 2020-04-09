سياسة
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لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفَي وفاة بكورونا
الولايات المتحدة تسجّل لليوم الثاني وفاة نحو ألفَي شخص خلال 24 ساعة، بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في أعلى حصيلة يومية يُسجّلها بلد واحد منذ ظهور الوباء. وبهذه الحصيلة، تصبح الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد وفيات كورونا.
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفَي وفاة بكورونا
الولايات المتحدة تُسجل ليومين متتاليين وفاة نحو ألفَي شخص بكورونا خلال 24 ساعة / Reuters
9 أبريل 2020

سجّلت الولايات المتحدة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة نحو ألفَي شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 14,695 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14,555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجلت حتى اليوم 17,669 وفاة.

وحذر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع، على الرغم من أن نموذجاً أعدته جامعات أمريكية الأربعاء، قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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