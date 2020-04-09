سجّلت الولايات المتحدة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة نحو ألفَي شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 14,695 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14,555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجلت حتى اليوم 17,669 وفاة.

وحذر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع، على الرغم من أن نموذجاً أعدته جامعات أمريكية الأربعاء، قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفاً.