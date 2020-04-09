أهم الأحداث:

ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى نحو 38 ألف إصابة، وبارزاني وأكبر كتلة سنية ينضمّان إلى داعمي رئاسة الكاظمي للحكومة العراقية.

الجديد علىTRTعربي:

حماس وإسرائيل تتبادلان تصريحات حول الأسرى.. هل باتت صفقة التبادل قريبة؟

حملات تبرع ولجوء إلى صندوق النقد الدولي.. خيارات الحكومات أمام كورونا

شاهد!

الموت في الظل: كيف تستّرت إيران على إصابات كورونا؟

ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 38 ألفاً و226

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 38 ألفاً و226، بعد تسجيل 4 آلاف و117 إصابة جديدة، فيما سُجّلَت 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 812. [ TRT عربي]

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بعثها إلى المواطنين الأتراك الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، إن بلاده تملك جيشاً طبياً ضخماً يضم مئات الآلاف من الكوادر العاملة في مكافحة وباء كورونا. [ الأناضول]

بارزاني وأكبر كتلة سنية ينضمّان إلى داعمي رئاسة الكاظمي للحكومة

أعلن تحالف "القوى العراقية" الأربعاء، دعمه تشكيل حكومة يرأسها مصطفى الكاظمي، في تغير لموقفه الذي دعم في البداية رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، و"التحالف" هو أكبر تكتل للقوى السنية في البرلمان (40 مقعداً من أصل 329)، ويتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. [ TRT عربي]

من جانبه أعلن رئيس إقليم شمالي العراق نيجيرفان بارزاني الأربعاء، دعم ترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال بارزاني في بيان، إن "رئاسة إقلیم كردستان تؤكّد إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله، وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة بدعم الجهات الوطنية كافة". [ TRT عربي]