أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، نفاد موادّ الفحص المخبري لفيروس كورونا في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: "توقف المختبر المركزي في قطاع غزة عن إجراء الفحص المخبري، نتيجة نفاد موادّ فحص فيروس كورونا، وما زالت عشرات العيّنات دون فحص".

وأضاف: "هناك تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44% من الأدوية الأساسية، و31% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات، ونفاد موادّ الفحص المخبري لفيروس كورونا".

ولفت إلى أن الوزارة أنهت خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراءات الحجر الصحي لـ1018 شخصاً.

ويقضي المواطنون العائدون إلى قطاع غزة فترةَ الحجر الإلزامي الاحترازي لمدة 21 يوماً، في مدارس وفنادق ومراكز صحية أُعدّت مسبقاً لهذا الغرض.

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 263، بينهم 13 في قطاع غزة.

وفي المؤتمر نفسه طالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بـ"توفير الأدوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وموادّ فحص فيروس كورونا، و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سريراً للعناية المركَّزة".

وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي إثر سيطرة الحركة على القطاع.