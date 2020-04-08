شهدت بريطانيا 938 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الكبرى من نوعها في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت بذلك 7 آلاف و97 حالة.

وأضافت أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 60 ألفاً و733، بعد تسجيل 5 آلاف و492 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن أرقام اليوم لا تشمل إحصائيات كورونا في منطقتين بلندن وأيرلندا الشمالية.

وكانت الحصيلة الكبرى السابقة في عدد وفيات كورونا بالبلاد سُجلت الأحد عندما بلغ العدد 786 حالة.

يشار إلى أن إحصائيات الوفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة على التوالي هي: الأربعاء 563، الخميس 569، الجمعة 684، السبت 708، الأحد 621، الاثنين 439، الثلاثاء 786.

وحتى مساء الأربعاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و501 ألف، توُفّي منهم أكثر من 87 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 332 ألفاً.