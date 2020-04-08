سياسة
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ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 38 ألفاً و226
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 38 ألفاً و226، بعد تسجيل 4 آلاف و117 إصابة جديدة، فيما سُجّلَت 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 812.
ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 38 ألفاً و226
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 812 وعدد الإصابات إلى 38 ألفاً و226 / AA
8 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 812.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لبيانات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 38 ألفاً و226 بعد تسجيل 4 آلاف و117 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ ألفا و846 حالة بعد تسجيل 264 حالة جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 24 ألفاً و900 فحص طبي حول كورونا، لتبلغ الحصيلة 247 ألفاً و768.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ ألفاً و492، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس 995.

وفي تغريدة له على تويتر، علّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على البيانات الجديدة بالقول إن معدَّل زيادة المرضى في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس يميل إلى الانخفاض.

وأضاف: "نجاحنا يعتمد على العزلة؛ الفيروس يستمد قوته من التلامس، دعونا نمنع عنه هذه الفرصة، ونبقَ في منازلنا".

وحتى مساء الأربعاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و485 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 87 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 318 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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