سياسة
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إيران تجدد طلبها إلى صندوق النقد الدولي اقتراض 5 مليارات دولار
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "عديداً من الأنشطة الاقتصادية سيبقى مغلقاً للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا يؤثر على السيولة المالية"، مشيراً إلى أن بلاده عضو في صندوق النقد الدولي، ويجب أن تحصل على القروض.
إيران تجدد طلبها إلى صندوق النقد الدولي اقتراض 5 مليارات دولار
روحاني يجدّد طلبه إلى صندوق النقد الدولي اقتراض 5 مليارات دولار / AFP
8 أبريل 2020

جدّدَت إيران الأربعاء طلبها إلى صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، لإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات تليفزيونية محلية، إن "عديداً من الأنشطة الاقتصادية سيبقى مغلقاً للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا يؤثّر على السيولة المالية (...) لذا نحن عضو في صندوق النقد الدولي، ويجب أن نحصل على القروض".

وفي 12 مارس/آذار الماضي طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، لمكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

والشهر الماضي كذلك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إن البلدان المتضررة من كورونا ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.

وذكر روحاني إن "عديداً من الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب تجمعات، سيبقى مغلقاً ما بقيت البلاد تسجّل حالات إصابة جديدة بالفيروس. سنحارب الفيروس لاستئناف النشاط الاقتصادي".

وتابع: "على المجتمع الدولي كافة الوفاء بالتزاماته في هذه المرحلة، نحن عضو لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونوفي بالتزاماتنا تجاههما".

وشدّد على أن طهران لا تتحمل ممارسة التمييز بينها وبين البلدان الأخرى في هذا الخصوص، في إشارة إلى مماطلة صندوق النقد الدولي في منح طهران القرض الذي طلبته.

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3993 والإصابات إلى 64 ألفاً و586 حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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