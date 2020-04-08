أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى وارانك في تغريدة نشرها الأربعاء، على تويتر، إطلاق برنامج "منحة الباحث المتدرب" في مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (TÜBİTAK) للعمل في مشاريع البحث والتطوير بما في ذلك تطوير اللقاحات والأدوية لفيروس كورونا.

وأوضح وارانك أن منحة طالب الليسانس تبلغ 750 ليرة تركية، وطالب الماجستير ثلاثة آلاف ليرة، وطالب الدكتوراه 4 آلاف و500 ليرة، وما بعد الدكتوراه 6 آلاف ليرة (الدولار الأمريكي الواحد = 6,7 ليرة تركية).

وأشار إلى أن برنامج المنحة سيستمر لمدة 12 شهراً، مؤكداً أن أهم شرط للقبول في البرنامج هو الحصول على رسالة موافقة من قبل القائمين على برنامج الأبحاث والتطوير.

وأردف: "نبحث عن زملاء يكافحون معنا جنباً إلى جنب في الأبحاث العلمية ضد فيروس كورونا".

ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد وباء كورونا بشكل عام من خلال مشاركة القطاع الحكومي والخاص، والجامعات، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة المتمثلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجميع الوزراء.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 725، والإصابات إلى 34 ألفاً و109.