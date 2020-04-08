سياسة
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أردوغان: مستعدون لمواجهة كورونا ولدينا جيش طبي ضخم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بعث بها الأربعاء إلى المواطنين الأتراك ممّن تتجاوز سنهم 65 عاماً، مرفقة مع طرود تحوي موادّ تنظيف، إن بلاده تملك جيشاً ضخماً من مئات الآلاف من الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا.
أردوغان: مستعدون لمواجهة كورونا ولدينا جيش طبي ضخم
أردوغان يؤكد أن تركيا لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على مواجهة كورونا / AA Archive
8 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تملك جيشاً ضخماً من مئات الآلاف من الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الأربعاء إلى المواطنين الأتراك ممن تتجاوز سنّهم 65 عاماً، مرفقةً بطرود تحوي موادّ تنظيف وُزِّعت عليهم.

وأضاف أردوغان أن تركيا أصبحت عبر التحول الذي شهدته خلال الأعوام الـ18 الأخيرة، واحدة من الدول الأكثر استعداداً لوباء كورونا.

وطمأن أردوغان الشعب التركي قائلاً : "اطمئنوا، لا فيروس أو وباء أقوى من تركيا".

وأكّد الرئيس التركي أن البلد في حالة كفاح وطني ضدّ كورونا الذي أصبح وباءً عالميّاً، مضيفاً: "لدينا جيش طبي ضخم يضمّ 165 ألف طبيب و205 آلاف ممرضة و360 ألف موظف مساند".

وتابع: "نتخذ جميع التدابير اللازمة، ونحشد كل إمكانياتنا ضدّ الوباء الذي يهدّد صحة شعبنا".

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 725، والإصابات إلى 34 ألفاً و109.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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