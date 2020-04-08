سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنواصل الدوريات المشتركة مع الروس في إدلب
أعلن وزير الدفاع التركي استكمال الدورية الروسية-التركية الثالثة، في منطقة إدلب السورية، مؤكداً عزم بلاده مواصلة تلك الدوريات. وفيما يتعلق بتحركات طالبي اللجوء، أكّد الوزير أن 148 ألفاً و763 منهم عبروا الحدود التركية إلى اليونان منذ 28 شباط الماضي.
وزير الدفاع التركي: سنواصل الدوريات المشتركة مع الروس في إدلب
وزير الدفاع التركي يعلت استكمال الدورية الروسية-التركية الثالثة في منطقة إدلب / AA
8 أبريل 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استكمال الدورية الروسية-التركية الثالثة، في منطقة إدلب السورية، مؤكداً عزم بلاده مواصلة تلك الدوريات.

وقال أقار، في تصريحات صحفية الأربعاء: "استكملت اليوم الدورية المشتركة الثالثة، والدوريات ستستمر"، شمال غربي سوريا.

وفيما يتعلق بتحركات طالبي اللجوء، أكّد الوزير أن 148 ألفاً و763 منهم عبروا الحدود التركية إلى اليونان منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

وحول التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، قال أقار: "وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع". وأضاف: "سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل، لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية".

وحول الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 5 مدنيين في ولاية ديار بكر، قال أقار إن كفاح تركيا يتواصل داخل وخارج تركيا، وإن الإرهابيين سيدفعون ثمن هذه الأعمال حتماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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