بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم الأربعاء، مليوناً و434 ألفاً و353 شخصاً.

ووفقاً لموقع Worldometer الإلكتروني المتخصص في تحديث مستجدات انتشار الفيروس، وصلت حصيلة الوفيات حول العالم إلى 82 ألفاً و148.

وحسب الموقع، تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان العالم، مسجِّلة 400 ألف و546 إصابة، تلتها إسبانيا بـ141 ألفاً و943 إصابة.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة مسجِّلة 135 ألفاً و586 إصابة، ثم فرنسا بـ109 آلاف و69 إصابة.

واحتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بـ107 آلاف و663 إصابة، ثم الصين في المرتبة السادسة مسجِّلة 81 ألفاً و802 إصابة.

بعدها جاءت إيران بـ62 ألفاً و589 إصابة، وبريطانيا بـ55 ألفاً و242 إصابة، وتركيا بـ34 ألفاً و109 إصابات.

وتصدرت إيطاليا دول العالم في عدد الوفيات، مسجِّلة 17 ألفاً و127 وفاة، تلتها إسبانيا بـ14ألفاً و45، ثم الولايات المتحدة بـ12 ألفاً و857، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بـ10 آلاف و328، ثم إيران بـ3 آلاف و872.