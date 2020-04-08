أفاد النائب العربي بالكنيست أحمد الطبيبي بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت مساء الثلاثاء، في مطار اللد بتل أبيب وعلى متنها 120 طالباً فلسطينياً، على الرغم من إغلاق الأجواء.

وقال الطيبي "إن هذه الرحلة، جاءت بعد تدخل القيادة التركية، بعد أن رفضت إسرائيل تسيير رحلة لإعادة الطلاب المذكورين لـ"ذرائع أمنية".

وأضاف أن هذه الرحلة "جاءت إنقاذاً لطلابنا من الداخل ومن القدس المحتلة بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت هبوط طائرة شركة يسرائير التجارية الخاصة في إسطنبول بحجج أمنية أثارتها في اللحظة الأخيرة بعد إنهاء الترتيبات من قِبلنا بين الشركة الإسرائيلية والجهات التركية".

وأشار الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة بالكنيست، إلى أنه على إثر هذا التعطيل الإسرائيلي "تواصل مع أعلى الهيئات في تركيا طالباً توفير طائرة تركية لنقل الطلاب".

وأضاف أن "الإخوة الأتراك تجاوبوا مشكورين مع هذا المطلب الإنساني، وصدرت التعليمات من الرئاسة التركية بالموافقة على توجهنا لتوفير الطائرة التركية وإتاحة إقلاعها من المطار إلى البلاد".

ولفت الطيبي إلى أن إسرائيل رفضت الأحد الماضي، أن ينضم للرحلة، طلاب من قطاع غزة والضفة الغربية، يدرسون في تركيا، على الرغم من "الجهود الكبيرة التي بذلناها لإعادتهم للوطن على متن هذه الرحلة الاستثنائية".

يذكر أن المئات من الطلاب الفلسطينيين، يدرسون في تركيا، ويستفيد كثيرون منهم على منح دراسية خاصة من أنقرة.

وكان النواب العرب في الكنيست قد شكروا تركيا في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الأخيرة، لتسهيلها عودة مواطنين فلسطينيين.