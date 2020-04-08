دعت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) الثلاثاء، إلى الحذر من انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت "آيكان" أنه خلال مارس/آذار الماضي، رُصِد 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل الآلاف من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو إغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بتفشي الوباء.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي إن "آيكان"، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع "لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

وقال مدير الأمن في المنظمة جون كرين إن "انتشار كورونا أمر فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من ذلك بشتى الطرق".

وكانت المنظمة ذكرت في تقرير سابق أن هناك "ارتفاعاً هائلاً في نسبة الجرائم الإلكترونية" المرتبطة بفيروس كورونا.

وخسر المستهلكون الأمريكيون حوالي خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و432 ألفاً، توفي منهم أكثر من 82 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف، وفقاً لموقع Worldometer.