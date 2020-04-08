سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 أبريل/نيسان 2020
الهلال الأحمر التركي يبدأ بالتنسيق مع وزارة الصحة تجربة لعلاج بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا / AA
8 أبريل 2020

أهم الأحداث:

العدد الكلي للمصابين بكورونا في تركيا يرتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن الشرق الأوسط لا يزال أمام فرصة لاحتواء كورونا.

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          العدد الكلي للمصابين بكورونا في تركيا يرتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات

          قال وزير الصحة التركي إنه سُجّلَت 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 34 ألفاً و109 حالات، وأعلن الوزير تعافي 1582 حالة. [TRT عربي]

          والهلال الأحمر التركي يبدأ بالتنسيق مع وزارة الصحة تجربة لعلاج بـ"البلازما المناعية" لمواجهة كورونا، بعد تبرع طبيب تعافي من فيروس كورونا بـ"البلازما" لصالح التجربة. [الأناضول]

          منظمة الصحة العالمية: الشرق الأوسط لا يزال أمام فرصة لاحتواء كورونا

          أكّدَت منظمة الصحة العالمية أن معظم بلدان الشرق الأوسط يشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكنها قالت إن المنطقة لا يزال أمامها فرصة لاحتواء التفشي. [TRT عربي]

          في سياق متصل، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، قد يصل إلى 200 ألف إصابة. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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