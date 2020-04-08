سياسة
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الولايات المتحدة: 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، والرقم هو الأكبر لعدد الوفيات في يوم واحد، منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد.
الولايات المتحدة: 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
الولايات المتحدة تسجل حوالي 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية / Reuters
8 أبريل 2020

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك حسب أحدث بيانات صادرة، ليل الثلاثاء، عن جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأظهرت البيانات أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس.

ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتّحدة إلى 12.722 حالة.

ويعتبر هذا الرقم هو أكبر عدد قد حدث خلال يوم واحد منذ تفشي الفيروس بالبلاد، وكان الرقم القياسي السابق، هو 1344 وفاة، وفقاً لما وثقته بيانات الجامعة في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وحتى يوم الثلاثاء، جرى الإبلاغ عن 28.027 إصابة مؤكدة جديدة.

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة لجميع الحالات التي أُعيدت إلى البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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