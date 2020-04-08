سياسة
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ترمب يهدد بتعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية
أعلن الرئيس الأمريكي عزمه تعليق مساهمات بلاده المالية الحكومية في ميزانية منظمة الصحة العالمية. ويأتي القرار بعد اتهام ترمب المنظمة بالانحياز إلى الصين، مشيراً إلى أنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين في بداية انتشار كورونا.
ترمب يهدد بتعليق المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية
ترمب يقرر تعليق مساهمات الولايات المتحدة المالية الحكومية في ميزانية منظمة الصحة العالمية / AA
8 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، عزمه تعليق مساهمات بلاده المالية الحكومية في ميزانية منظمة الصحة العالمية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية تحصل من الولايات المتحدة على مبالغ مالية كبيرة٫ نعتزم تعليق إرسال تلك الأموال إلى المنظمة".

وهاجم ترمب في وقت سابق من الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية على تويتر، مشيراً إلى أنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين في بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال ترمب إن "منظمة الصحة العالمية ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي في الوقت الذي تسعى فيه منظمة الصحة العالمية لجمع أموال من أجل تكثيف الجهود الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتطوير لقاحات ضد المرض.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابو كورونا حول العالم مليوناً و432 ألفاً، توفي منهم أكثر من 82 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف، وفقاً لموقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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