سياسة
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كورونا عربيّاً.. 23 وفاة و424 إصابة في 6 دول
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره على مستوى العالم العربي، إذ أعلنت 6 دول عربية الثلاثاء، تسجيل 424 إصابة جديدة و23 وفاة جراء الفيروس، هي قطر والبحرين ولبنان والجزائر وفلسطين والعراق.
كورونا عربيّاً.. 23 وفاة و424 إصابة في 6 دول
في العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة و91 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية / Reuters
7 أبريل 2020

سجلت 6 دول عربية الثلاثاء، 424 إصابة جديدة و23 وفاة جراء فيروس كورونا.

ففي قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتَي وفاة لمقيمين بالبلاد، بما يرفع الإجمالي إلى 6، كما أعلنت رصد 225 إصابة جديدة بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 2057.

ولفتت الوزارة إلى أنه "بتسجيل 19 حالة جديدة تماثلت للشفاء، يصل الإجمالي إلى 150".

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة، بما يرفع الإجمالي إلى 811، توُفّي منهم 4 حالات حتى الثلاثاء.

أما في لبنان فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 548، وأضافت الوزارة في تقريرها حول الوضع الصحي، أن عدد الوفيات استقرّ عند 19.

الجزائر بدورها أعلنت تسجيل 20 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 193.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في الإيجاز اليومي مع وسائل الإعلام حول الوضع الصحي، إنه سُجّلَت 20 وفاة بكورونا في 9 ولايات (محافظات).

ووفق المصدر ذاته، فإن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 193، فيما سجلت 45 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة في 12 ولاية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1468.

وكشف فورار عن تعافي 113 شخصاً من الفيروس، فيما يخضع 626 مصاباً حاليّاً للعلاج بدواء "كلوروكين".

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي برام الله، إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 18 من المصابين الخاضعين للحجر الصحي.

وارتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 261، من بينهم 42 متعافياً، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة و91 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، بما رفع مجمل الوفيات إلى 65 والإصابات إلى 1122، كما أفادت الوزارة بتسجيل 29 حالة تعافٍ جديدة في عموم البلاد.

وحتى مساء الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و411 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 81 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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