أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة فخر الدين قوجه، أوضح فيه أن عدد الاختبارات الطبية الخاصة بكورونا بلغ حتى الآن 228 ألفاً و868.

وأشار إلى أن عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3 آلاف و892، وأن العدد الكلي ارتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات.

ولفت الوزير إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1582 حالة.

وتابع: "بدأنا نلاحظ وفاة شباب بكورونا، لذلك يجب عدم الاعتداد بعامل السنّ كضمانة".

وأعلن الوزير أن تركيا أتمّت تحضيرات إطلاق نظام إلكتروني يمكّنها من مراقبة الأشخاص الواجب خضوعهم للحجر الصحي، وتوجيه تنبيهات إليهم".

وأوضح أن نسبة امتلاء أسرّة العناية المركزة في المستشفيات في عموم تركيا لم تتجاوز 63 بالمئة حتى الآن.

وقال قوجه: "بالأمس كنا نعمل على عزل بلادنا خارجيّاً، والآن علينا أن نتبع قواعد العزل في جميع المدن".

وإجمالاً تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و386 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 79 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 297 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".