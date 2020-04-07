سياسة
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تركيا.. العدد الكلي للمصابين بكورونا يرتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات
قال وزير الصحة التركي إنه سُجّلَت 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 34 ألفاً و109 حالات، وأعلن الوزير تعافي 1582 حالة.
تركيا.. العدد الكلي للمصابين بكورونا يرتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات
قوجه يقول إن تركيا أتمّت التحضيرات لإطلاق نظام إلكتروني يمكّنها من مراقبة الأشخاص الواجب خضوعهم للحجر الصحي / AA
7 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 725.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة فخر الدين قوجه، أوضح فيه أن عدد الاختبارات الطبية الخاصة بكورونا بلغ حتى الآن 228 ألفاً و868.

وأشار إلى أن عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3 آلاف و892، وأن العدد الكلي ارتفع إلى 34 ألفاً و109 حالات.

ولفت الوزير إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1582 حالة.

وتابع: "بدأنا نلاحظ وفاة شباب بكورونا، لذلك يجب عدم الاعتداد بعامل السنّ كضمانة".

وأعلن الوزير أن تركيا أتمّت تحضيرات إطلاق نظام إلكتروني يمكّنها من مراقبة الأشخاص الواجب خضوعهم للحجر الصحي، وتوجيه تنبيهات إليهم".

وأوضح أن نسبة امتلاء أسرّة العناية المركزة في المستشفيات في عموم تركيا لم تتجاوز 63 بالمئة حتى الآن.

وقال قوجه: "بالأمس كنا نعمل على عزل بلادنا خارجيّاً، والآن علينا أن نتبع قواعد العزل في جميع المدن".

وإجمالاً تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و386 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 79 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 297 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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