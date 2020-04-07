سياسة
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السعودية تتوقع وصول عدد إصابات كورونا إلى 200 ألف حالة خلال أسابيع
قال وزير الصحة السعودي إنّ أربع دراسات أجرتها الوزارة توصّلت إلى خلاصة أن "أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح بين عشرة آلاف إصابة في حدّها الأدنى وصولاً إلى مئتي ألف إصابة في حدّها الأعلى".
السعودية تتوقع وصول عدد إصابات كورونا إلى 200 ألف حالة خلال أسابيع
وزير الصحة السعودي يتوقع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 200 ألف حالة / Reuters
7 أبريل 2020

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الثلاثاء، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، قد يصل إلى 200 ألف إصابة.

وقال الربيعة في كلمة بثّتها قناة "الإخبارية" الحكومية إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة أن "أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولاً إلى مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى".

ولفت الوزير إلى أن خطته تقوم على بذل جميع الجهود التي تساهم في الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأوضح الربيعة أن "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على مستوى العالم"، مضيفاً "للأسف البعض لم يطبق شعار (كلنا مسؤول). نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مجتمعنا".

وشدّد وزير الصحة السعودي على أن عدم التزام التعليمات سيؤدِّي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر أن القيادة السعودية خصّصَت 7 مليارات إضافية ليكون ما رُصد حتى الآن 15 مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، معتبراً أن سلطات بلاده "كانت سبّاقة عالميّاً في اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

والثلاثاء أعلنت السلطات السعودية تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 41، فيما سُجّلَت 272 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2795"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى و4 محافظات لمواجهة تفشِّي كورونا، وهي مدن الرياض (وسط)، وتبوك (شمال)، والدمَّام والظهران والهفوف (شرق)، ومحافظات جدة والطائف (غرب)، والقطيف والخبر (شرق).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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