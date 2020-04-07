أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء، فرض قيود على خاصية إعادة توجيه الرسائل في تطبيق واتساب الذي تملكه الشركة، وذلك بعد قفزة في رسائل تحوي نصائح طبية وهمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي تدوينة نشرتها الشركة التي يستخدم تطبيقها أكثر من مليارَي شخص حول العالم، قالت إنها نفذت التغيير الجديد بعد أن رصدت "زيادة كبيرة" في أعداد الرسائل التي يعاد توجيهها منذ بداية جائحة كورونا، ليقيدهم بإعادة توجيه رسالة واحدة فقط في كل محادثة إلى أجل غير مسمى.

وقالت التدوينة: "نعتقد أن من المهم لإبطاء انتشار هذه الرسائل أن نحافظ على واتساب كمكان للمحادثات الخاصة".

واستجابت فيسبوك وتويتر أيضاً للتعامل مع طوفان المعلومات الطبية غير الدقيقة التي يجري نشرها في الآونة الأخيرة، لتمنع المنصتان مستخدميهما من نشر أي معلومات مضللة حول الفيروس، بما في ذلك منشورات نفي التوجيهات التي يقدمها الخبراء وتشجع على اللجوء إلى علاجات مزيفة.

إلا أن تخفيف المحتوى مباشرة أمر غير ممكن في تطبيق واتساب. إذ يحمي التشفير من طرف إلى طرف المحادثات، ما يمنع الجميع بما فيهم التطبيق نفسه من الاطلاع على المحتوى المتبادل بين المستخدمين.

وبالتالي سيسمح ذلك لمجموعات تضم المئات بأن يتشاركوا النصوص والصور ومقاطع الفيديو من دون أي طريقة يمكن من خلالها تتبع مصدر تلك الرسائل أو الوصول إليها بشكل كامل.

وصاحبت أزمة كورونا ظاهرة أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية "وباء المعلومات" المضللة، ما دفع الحكومات وغيرها من السلطات إلى أن تطالب شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة المشكلة.