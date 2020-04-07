سياسة
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ليبيا.. إجلاء مصابي كورونا من مستشفى قصفته مليشيات حفتر بطرابلس
أجلت السلطات الليبية حالات خطيرة من مصابي كورونا من مستشفى بطرابلس بعد استهدافها بصواريخ من قبل مليشيات حفتر، على الرغم من توجيه وزارة الصحة نداء دولياً لوقف هجمات حفتر ضد المؤسسات الصحية من أجل التصدي لخطر كورونا.
ليبيا.. إجلاء مصابي كورونا من مستشفى قصفته مليشيات حفتر بطرابلس
إجلاء بعض مصابي كورونا من مستشفى الاستقلال بطرابلس بعد أن استهدفته مليشيات حفتر بوابل من صواريخ غراد 
7 أبريل 2020

أعلنت حكومة الوفاق الليبية الثلاثاء، إجلاء حالات خطيرة من مصابي فيروس كورونا من "مستشفى الخضراء العام" جنوبي العاصمة طرابلس، غداة استهدافه بصواريخ من قبل مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان لقوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لها في صفحته على "فيسبوك".

وأفاد البيان بإجلاء "بعض الحالات الخطيرة من مستشفى الاستقلال (الخضراء سابقاً) بعد أن استهدفته مليشيات حفتر الإرهابية بوابل من صواريخ غراد أمس الاثنين".

واستهدفت مليشيات حفتر الاثنين، مستشفى الخضراء المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، في منطقة "أبو سليم" جنوبي طرابلس حسب بيان قوات الوفاق.

وفي اليوم نفسه، وجهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق نداء دولياً لوقف هجمات مليشيات حفتر ضد المؤسسات الصحية.

وناشدت في بيان، "كل المؤسسات المحلية والدولية الإنسانية، بسرعة التحرك لوقف الهجمات الإجرامية على العاصمة طرابلس التي تستهدف المؤسسات الصحية، وآخرها استهداف مستشفى الخضراء العام بصواريخ".

كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جددت السبت، مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فوراً لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا الذي سجل 19 إصابة في ليبيا حتى الثلاثاء.

وعلى الرغم من إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا فإن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها قصف مواقع مختلفة بالعاصمة، ورداً على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق" بدورها عملية "عاصفة السلام" العسكرية في 25 مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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