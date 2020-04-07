تجاوز عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم 75 ألفاً، معظمها في أوروبا، منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً على مصادر رسمية، حتى الثلاثاء الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش.

وسُجِّلت 75 ألفاً و538 وفاة حول العالم، بينها 53 ألفاً و928 في أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثراً بالفيروس.

وسجّلت إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة بكورونا على أراضيها في أواخر فبراير/شباط الماضي، 16 ألفاً و523 وفاة، تليها إسبانيا 13 ألفاً و798، ثم الولايات المتحدة 10 آلاف و993، وفرنسا 8 آلاف و911.

ومنذ ظهر وباء كورونا العالمي، سُجِّلت مليون و350 ألفاً و759 إصابة حول العالم، بينها 708 آلاف و898 في أوروبا وحدها.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة وكندا 384 ألفاً و947، فيما سُجّلت 122 ألفاً و348 إصابة في آسيا.

أعداد المتعافين

من جانب آخر، بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم بحلول الثلاثاء، 287 ألفاً و667 شخصاً، وفق بيانات موقع "Worldometer".

وتصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفاً و167، تلتها إسبانيا بـ40 ألفاً و437، ثم ألمانيا 36 ألفاً.

وحلت إيران رابعاً بـ24 ألفاً و236، ثم إيطاليا 22 ألفاً و837، تبعتها الولايات المتحدة 19 ألفاً و810، ثم فرنسا 17 ألفاً و250.