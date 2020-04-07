سياسة
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كورونا.. حملة تركية لإسكان المشردين
أطلقت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية مشروعاً لإسكان المشرَّدين ومن ليس لهم مأوى في الولايات التركية كافة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
كورونا.. حملة تركية لإسكان المشردين
أكدت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية أن المشروع يشمل الفحص الطبي وتقديم مواد التنظيف الشخصية والاحتياجات الأساسية / AA
7 أبريل 2020

أعلنت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية الثلاثاء، إطلاق مشروع لإسكان المشردين ومن ليس لهم مأوى، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، ذكرت فيه أنّ المشردين هم أكثر الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن المشروع سيشمل الولايات التركية كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعيات التعاون الاجتماعي.

وأكدت أن المشروع يشمل الفحص الطبي وتقديم مواد التنظيف الشخصية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وحتى الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و347 ألفاً، توفي منهم أكثر من 74 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 286 ألفاً، حسب موقع وورلد ميتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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