سياسة
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كورونا.. 1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
سجّلت الولايات المتحدة وفاة 1150 شخصاً جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 10 آلاف وفاة، حسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.
كورونا.. 1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
الولايات المتحدة تسجل وفاة 1150 شخصاً جرّاء الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة / Reuters
7 أبريل 2020

توفي 1150 شخصاً جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 10 آلاف وفاة، حسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبُّع إصابات كورونا ووفياته، إن العدد الإجمالي للمصابين الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ 10 آلاف و783 شخصاً حتى مساء الاثنين.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد تخطى 366 ألف إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الـ24 الماضية إصابة نحو 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات المعلن عنها، كما أنها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف، مما يعني أنها قد تلحق قريباً بركب إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات) اللتين تتضاءل فيهما يوماً تلو الآخر حصيلة الوفيات اليومية.

وتعد نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، إذ سجّلت الولاية أكثر من 130 ألف إصابة، أكثر من نصفها في مدينة نيويورك.

وحسب تقديرات البيت الأبيض، من المتوقع أن يحصد كورونا أرواح ما يُقدّر بين 100 ألف و240 ألف شخص إذا التزم الجميع القيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون و2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم تُفرض أيّ قيود.

وتتفاوت القيود المفروضة في الولايات المتحدة على تنقلات المواطنين والاختلاط في ما بينهم باختلاف الولايات، إذ إن القيود مفروضة على المستوى المحلي وليس الفدرالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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