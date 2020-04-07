سياسة
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الحوثيون: التحالف شن 50 غارة على 6 محافظات يمنية
ذكرت جماعة الحوثي في اليمن أن التحالف شن 50 غارة جوية على ست محافظات يمنية، في الفترة التي يتصاعد فيها القتال في مناطق مختلفة من اليمن، فيما لم يصدر تعقيب فوري من التحالف الذي تقوده السعودية على ما أعلنته الجماعة.
الحوثيون: التحالف شن 50 غارة على 6 محافظات يمنية
الحوثيون يقولون إن التحالف شن 50 غارة جوية على ست محافظات يمنية  / Reuters
7 أبريل 2020

قالت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين، إن التحالف شن 50 غارة جوية على ست محافظات يمنية.

ونقل الموقع الإخباري الناطق باسم جماعة الحوثي عن مصدر أمني، قوله إن التحالف بقيادة السعودية شن 50 غارة جوية على ست محافظات، وهي: صعدة وعمران والجوف وحجة والبيضاء ومأرب.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف نفذ "19 غارة جوية على مديريتَي صرواح ومجزر (مأرب)، و8 غارات على مديريات ميدي وحرض وعبس (حجة)، و6 غارات على مديرية ناطع (البيضاء)".

كما شن التحالف حسب المصدر، 9 غارات على مديريتي خب الشغف وبرط العنان ومدينة الحزم (الجوف)، و6 غارات على مديرتي البقع والظاهر (صعدة)، وغارتين على مديرية ريدة (عمران).

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم منذ عام 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلال الأيام الماضية، تصاعد القتال في مناطق مختلفة من اليمن، على الرغم من ترحيب أطراف النزاع بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مواجهة وباء كورونا.

ولم يسجل اليمن أي إصابة بالفيروس، سواءً في المناطق الخاصعة للحكومة أو الحوثيين، وتتخوف الأمم المتحدة من احتمال وصول الفيروس إلى اليمن، الذي يمتلك قطاعاً صحياً منهاراً بشكل شبه تام جراء الحرب المتواصلة منذ ستة أعوام.

وخلّفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وجعلت 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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