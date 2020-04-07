قالت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين، إن التحالف شن 50 غارة جوية على ست محافظات يمنية.

ونقل الموقع الإخباري الناطق باسم جماعة الحوثي عن مصدر أمني، قوله إن التحالف بقيادة السعودية شن 50 غارة جوية على ست محافظات، وهي: صعدة وعمران والجوف وحجة والبيضاء ومأرب.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف نفذ "19 غارة جوية على مديريتَي صرواح ومجزر (مأرب)، و8 غارات على مديريات ميدي وحرض وعبس (حجة)، و6 غارات على مديرية ناطع (البيضاء)".

كما شن التحالف حسب المصدر، 9 غارات على مديريتي خب الشغف وبرط العنان ومدينة الحزم (الجوف)، و6 غارات على مديرتي البقع والظاهر (صعدة)، وغارتين على مديرية ريدة (عمران).

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم منذ عام 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلال الأيام الماضية، تصاعد القتال في مناطق مختلفة من اليمن، على الرغم من ترحيب أطراف النزاع بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مواجهة وباء كورونا.

ولم يسجل اليمن أي إصابة بالفيروس، سواءً في المناطق الخاصعة للحكومة أو الحوثيين، وتتخوف الأمم المتحدة من احتمال وصول الفيروس إلى اليمن، الذي يمتلك قطاعاً صحياً منهاراً بشكل شبه تام جراء الحرب المتواصلة منذ ستة أعوام.

وخلّفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وجعلت 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.