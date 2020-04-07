سياسة
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كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة
أصدر مكتب رئاسة الوزراء البريطاني بياناً قال فيه إن رئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) نُقِل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن، بناءً على توصية من فريقه الطبي بعد تدهور حالته الصحية.
كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نُقِل إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية / AA
7 أبريل 2020

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الاثنين، نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى وحدة العناية المركزة بأحد مشافي العاصمة لندن.

وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء إن جونسون نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن مساء الأحد، بسبب استمرار أعراض الإصابة بكورونا.

ولفت البيان إلى تدهور الحالة الصحية لجونسون بعد ظهر الاثنين، وبناءً على توصية من فريقه الطبي، "نُقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وأوضح البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه خلال هذه الفترة.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون أنه أُصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وتحل بريطانيا في المرتبة الخامسة في قائمة وفيات كورونا عالمياً بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وارتفع الاثنين، عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 5 آلاف و373، على إثر تسجيل 439 حالة جديدة، خلال 24 ساعة.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و347 ألفاً، توفي منهم أكثر من 74 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 285 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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