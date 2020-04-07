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أردوغان يعلن إنشاء مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوماً، وإصابات كورونا ترتفع عالمياً وأمريكا تستعد للأسوأ.

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أردوغان: سننجز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوماً والكمامات توزع مجاناً

أعلن الرئيس التركي عن بناء مستشفيين اثنين في مطار أتاتورك وسنجاق تبي لاستقبال مصابي كورونا في غضون 45 يوماً على أقصى تقدير، مشدداً على أن الكمامات في المحال التجارية توزع مجاناً وليست متاحة للبيع. [TRT عربي]

وأوضح الرئيس أردوغان أن حجم التبرعات في حسابات حملة التضامن الوطني بلغ ملياراً و500 مليون ليرة.ومضى قائلاً: شرعنا بإيصال مساعدات إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا. [الأناضول]

إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليوناً و323 ألفاً وتأهُّبٌ للأسوأ في أمريكا وبريطانيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم بحلول الاثنين، عتبة مليون و323 ألف مصاب، حسب موقع "Worldometer"، فيما بلغ عدد المتعافين 275 ألفاً و87 شخصاً، وفق بيانات الموقع نفسه. [TRT عربي]

وبينما بدأت معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورنا في بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في التباطؤ، فإن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا تتأهبان لأصعب أسابيعهما، فمن المرجح أن تشهد هذه الأسابيع ذروة تفشِّي الفيروس في كلا البلدين. [TRT عربي]