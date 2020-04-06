سياسة
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كورونا في تركيا.. الوفيات ترتفع إلى 649 والإصابات 30.217 وتعافي 1326
أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة التركية على موقعها الرسمي، أن البلاد سجّلت 75 وفاة و3148 إصابة جديدة بكورونا، في الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1326.
كورونا في تركيا.. الوفيات ترتفع إلى 649 والإصابات 30.217 وتعافي 1326
وزير الصحة التركي يعلن تسجيل 75 حالة وفاة و3148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 284 / AA
6 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 649، إثر تسجيل 75 وفاة جديدة.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، أن البلاد سجلت 3148 إصابة جديدة بكورونا، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 30 ألفاً و217.

وأوضحت نفس المعطيات أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1326، فيما يرقد بوحدات العناية المركزة 1415 مصاباً.

وأشارت إلى إجراء 202 ألف و845 فحصاً لكورونا في عموم البلاد حتى الاثنين.

من جهة أخرى أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، بأن "تركيا سنرفع عدد فحوصات كورونا اليومية إلى 30 ألفاً"، مبيناً أن أعداد المتعافين من الفيروس في ارتفاع.

وشدّد في تغريدة عبر تويتر على أن "ارتفاع عدد إصابات كورونا مقارنة بزيادة عدد الفحوصات يُعَدّ انخفاضاً في نسبة الإصابات".

وحتى مساء الاثنين تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و323 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 73 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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