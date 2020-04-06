سياسة
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إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليوناً و323 ألفاً والمتعافون 275 ألفاً
حسب موقع "Worldometer" تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحلول الاثنين، عتبة مليون و323 ألف مصاب، فيما بلغ عدد المتعافين 275 ألفاً و87 شخصاً.
إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليوناً و323 ألفاً والمتعافون 275 ألفاً
عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتجاوز عتبة مليون و323 ألف مصاب / AFP
6 أبريل 2020

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحلول الاثنين، عتبة مليون و323 ألف مصاب، حسب موقع "Worldometer"، فيما بلغ عدد المتعافين 275 ألفاً و87 شخصاً، وفق بيانات نفس الموقع.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ340 ألفاً و371، تليها إسبانيا بـ135 ألفاً و32، ثم إيطاليا بـ132ألفاً و547، وألمانيا بـ101 ألف و89، فيما سجلت الصين، البلد الذي انتشر منه الفيروس، 81 ألفاً و708 إصابات.

في المقابل تصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفاً و78، تلتها إسبانيا بـ40 ألفاً و437، ثم ألمانيا بـ28 ألفاً و700.

وحلّت إيران رابعاً بـ24 ألفاً و236، ثم إيطاليا بـ22 ألفاً و837، تبعتها الولايات المتحدة بـ19 ألفاً و245، ثم فرنسا بـ16 ألفاً و183.

وحتى مساء الاثنين توُفّي بسبب فيروس كورونا أكثر من 73 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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