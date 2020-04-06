سياسة
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أردوغان: سننجز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوماً والكمامات توزع مجاناً
أعلن الرئيس التركي عن بناء مستشفيين اثنين في مطار أتاتورك وسنجاق تبي لاستقبال مصابي كورونا في غضون 45 يوما على أقصى تقدير، مشدداً على أن لكمامات في المحال التجارية توزع مجاناً وليست متاحة للبيع.
أردوغان: سننجز مستشفيين في إسطنبول خلال 45 يوماً والكمامات توزع مجاناً
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة حول فيروس كورونا / AA
6 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوما، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة "بجانب المستشفيات القائمة سنجهز اثنين آخرين في مطار أتاتورك وسنجاق تبه لاستقبال مصابي كورونا في غضون 45 يوما على أقصى تقدير".

وأردف: "الكمامات في المحال التجارية توزع مجانا أيضا، لدينا من الكمامات في خطوط الإنتاج والمخازن ما يكفي لجميع مواطنينا حتى نهاية الجائحة".

وأوضح الرئيس أردوغان أن "حجم التبرعات في حسابات حملة التضامن الوطني بلغ مليارا و500 مليون ليرة".ومضى قائلا: "شرعنا بإيصال مساعدات إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا".

وأشار إلى أن الولايات "بدأت توزيع الكمامات مجانا على جميع المواطنين الذين يطلبونها عبر ب وابة الدولة الإلكترونية، وممنوع بيعها بالمال".

وأكد أن "الحكومة تتخذ التدابير المطلوبة لمكافحة كورونا تدريجياً"، مضيفاً "عازمون على تخفيض حركة التنقل إلى أدنى مستوى عبر إبقاء كافة المواطنين في المنازل باستثناء العاملين والموظفين".

وشدد على أن "تركيا في وضع جيد جدا فيما يخص تأمين المستلزمات سواء الصحية أو مواد الغذاء والنظافة ومختلف الحاجيات الضرورية".

وقال: "لا نواجه أي مشاكل في التشخيص أو العلاج في مستشفياتنا"، مشيراً إلى أن "بتخطينا الـ 20 ألف اختبار يوميا، نكون قد تجاوزنا عتبة مهمة في مكافحة كورونا".

ومضى قائلاً "نمتلك الروح المعنوية والتصميم وليس الإمكانات فحسب للتغلب على هذا الوباء".

وأضاف "عندما يواجه بلدنا أي تهديد تتعاون الدولة والشعب ويتم تسخير كل الإمكانات وهذا ما نفعله اليوم في أزمة كورونا".

ولفت إلى أن "بفضل التدابير التي اتخذناها وسنتخذها سوف نتغلب على هذا الوباء بالتوازي مع أوروبا والعالم".

وأكد الرئيس التركي أن "بعد كورونا لن يكون أي شيئ في العالم كما كان عليه من قبل".

ومساء الإثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 30 ألفا و217، توفي منهم 629، وتعافى 1326.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مص ابي كورونا حول العالم مليوناً و318 ألفا، توفي منهم أكثر من 72 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 276 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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