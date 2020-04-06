سياسة
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الحكومة الليبية: طيران إماراتي مسيّر استهدف مركزًا بريدياً شمال شرقي البلاد
أعلنت قوات الحكومة الليبية الاثنين، استهداف طيران إماراتي مُسيَّر، داعم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مركز البريد والاتصالات بمنطقة الوشكة في محيط مدينة سرت شمال شرقي البلاد.
الحكومة الليبية: طيران إماراتي مسيّر استهدف مركزًا بريدياً شمال شرقي البلاد
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جدّدَت مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فوراً، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا / AA
6 أبريل 2020

قالت قوات الحكومة الليبية الاثنين، إن طيراناً مُسيَّراً إماراتيّاً داعماً لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف مركز البريد والاتصالات بمنطقة الوشكة في محيط مدينة سرت.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، إن طيراناً إمارتيّاً مُسيَّراً داعماً لمليشيات حفتر سدّد ضربتين إحداهما أصابت مقرّ البريد بالمنطقة وتسببت في انقطاع الاتصالات.

وأضاف المجعي أن قصف الطيران المُسيَّر تَسبَّب في خسائر مادية وأن الوضع الميداني بمحور أبوقرين والوشكة يشهد هدوءاً حذراً.

وأردف بأن سلاح الجوّ التابع لقوات الوفاق الوطني قصف الاثنين ناقلة وقود بمدينة بني وليد (غرب)، كانت في طريقها لإمداد مليشيات حفتر الإرهابية.

وأوضح المجعي أن قوات الوفاق أحرزت الأحد تقدماً على محورَي عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، إثر عملية عسكرية ضدّ مليشيات حفتر.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن "مدفعية ثقيلة تابعة لقوات الوفاق البطلة استهدفت بدقة مخزنَي ذخيرة لمليشيات حفتر الإرهابية في محور وادي الربيع (جنوبي طرابلس) ردّاً على مصادر النيران التي تهدّد الأحياء المدنية".

جاء ذلك في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته بموقع فيسبوك.

والأحد أعلنت قوات الحكومة الليبية استهدافها طائرة عسكرية محملة بالذخيرة فور هبوطها في محيط مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، كانت في طريقها لإمداد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

والسبت جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فوراً، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا.

وأضافت البعثة الأممية في بيان، أن هجوم مليشيات حفتر على طرابلس تسبب في مقتل 356 مدنيّاً وإصابة 329 آخرين حتى مارس/آذار الماضي، فضلًا عن الأضرار المادية.

وتنتهك قوات حفتر بوتيرة يومية وقف إطلاق النار، عبر شنّ هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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