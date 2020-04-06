سياسة
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وزارة الطاقة الأمريكية: نزاع السعودية وروسيا خلّف علينا تداعيات سلبية
قالت وزارة الطاقة الأمريكية الاثنين، إن النزاع السعودي-الروسي في مجال النفط خلّف تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة، وهو ما أبلغ به وزير الطاقة الأمريكي نظيره السعودي في مكالمة هاتفية دعا خلالها إلى مواصلة التباحث خلال الفترة المقبلة.
وزارة الطاقة الأمريكية: نزاع السعودية وروسيا خلّف علينا تداعيات سلبية
وزير الطاقة الأمريكي أبلغ نظيره السعودي أن النزاع النفطي بين الرياض وموسكو كان له تداعيات سلبية على الولايات المتحدة / Reuters
6 أبريل 2020

قالت وزارة الطاقة الأمريكية الاثنين، إن النزاع السعودي-الروسي في مجال النفط، خلّف تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة، وبالتحديد قطاع الطاقة المحلي.

وذكرت الوزارة في إيجاز صحفي، أن وزيرَي الطاقة الأمريكي دان برويليت والسعودي عبد العزيز بن سلمان، بحثا هاتفيّاً تطورات سوق النفط العالمية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأبلغ برويليت نظيره السعودي أن النزاع النفطي بين الرياض وموسكو كان له تداعيات سلبية على الولايات المتحدة، داعياً إلى مواصلة التباحث خلال الفترة المقبلة.

ودعت السعودية الخميس، إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف أوبك وبقية المنتجين، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووليّ العهد محمد بن سلمان، يُعقد الخميس المقبل.

ويزداد ضغط ثنائية زيادة الإنتاج السعودي وتراجع الطلب العالمي على الخام نتيجة جائحة كورونا، على أسعار النفط، إذ هوت الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ 2002.

وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي، الاثنين، إن موسكو والرياض قريبتان للغاية من اتفاق نفطي يحقّق استقراراً مهمّاً في السوق.

وتشير التوقعات إلى أن أوبك ومنتجين آخرين حول العالم سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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