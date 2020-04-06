انتقد عبد اللطيف كوليبالي، المتحدث باسم الرئيس السنغالي، الاثنين، تصريحات طبيبين فرنسيين اعتبرا فيها القارة الإفريقية "حقل تجارب" لاكتشاف لقاحات ضدّ فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقال نشره بإحدى الصحف المحلية، تطرق خلاله إلى تصريحات رئيس قسم الطوارئ في مستشفى "كوشان" بباريس، جون بول ميرا، والمدير العامّ لمعهد الصحة الوطنية والبحث الطبي كاميل لوخت.

ووصف كوليبالي تصريحات الطبيبين بأنها نابعة عن "لا وعي استعماري"، منتقداً إياها بشدة.

وأردف: "تلك التصريحات الساخرة من الشعب الإفريقي، والتي هي أحد مظاهر العنصرية، أسقطتنا في الدهشة كباقي الأفارقة".

وتابع كوليبالي: "وجهة النظر هذه نتاج تاريخ استعماري مدمّر، وعبارة عن حماقة تنعكس في الثقافة".

واستطرد "عديد من المثقفين والمسؤولين الغربيين يعكسون لا وعياً استعماريّاً في علاقتهم مع إفريقيا".

والأربعاء اعتبر الطبيبان في تصريحات لقناة "LCI" الفرنسية، أن القارة الإفريقية حقل تجارب لاكتشاف لقاحات لكورونا، في سياق الحديث عن "إمكانية تجريب اللقاح في إفريقيا على غرار تجارب سابقة".

وأثارت تلك التصريحات، انتقادات عربية وعالمية واسعة، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها عديد من النشطاء "عنصرية ومقززة".