سياسة
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عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 70 ألفاً
ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم إلى 70 ألفاً على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد أحصته وكالة الصحافة الفرنسية حتى صباح الاثنين.
عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 70 ألفاً
عدد وفيات كورونا حول العالم تجاوز 70 ألفاً / Reuters
6 أبريل 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم إلى سبعين ألفاً على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي التركي) الاثنين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثّراً بالفيروس.

وسجّلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات بـ15877 وفاة، تليها إسبانيا بـ13055، ثم الولايات المتحدة بـ9648، وفرنسا بـ8078.

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سُجِّلت 1277585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا (676462 إصابة)، و353159 في الولايات المتحدة وكندا (9955 مجموع الوفيات في البلدين)، و119955 في آسيا (4239 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً يسيراً من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تُجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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