لا يزال فيروس كورونا الجديد يواصل انتشاره في مختلف دول العالم، ومنها البُلدان العربية التي سجّلت الاثنين، ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات.

الكويت.. 109 إصابات جديدة في أعلى معدل يومي

أعلنت الكويت الاثنين، تسجيل 109 إصابات جديدة، في أعلى معدل إصابات يومي، ليرتفع الإجمالي إلى 665، وفق إحصاءات رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند في تصريح صحفي، إن عدد المتعافين بلغ 103 من الإجمالي، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.

وأشار إلى أنه من بين الحالات الجديدة 8 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وذكر أن 561 حالة تتلقى الرعاية الطبية، منها 20 في العناية المركزة، بينها 7 حرجة و13 مستقرة، فيما توفيت حالة واحدة.

ارتفاع عدد المصابين إلى 252 في فلسطين ووفاة جديدة في لبنان

أعلنت الحكومة الفلسطينية الاثنين، تسجيل 15 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 252.

وأفاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان صحفي، بـ"تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا الاثنين، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 252".

ومن مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجّلت الحكومة الفلسطينية أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، على إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين تبين إصابة بعضهم بعد عودتهم إلى بلدهم.

من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19 في البلاد.

وفاة جديدة في المغرب وإصابات في السعودية وعمان

وسجّل كل من سلطنة عمان والسعودية والمغرب صباح الاثنين، إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن الأخير حالة وفاة جديدة.

وزارة الصحة المغربية أعلنت ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 1113 بينها 71 حالة وفاة، و76 حالة شفاء.

وأفاد الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب بأنه جرى تسجيل حالة وفاة بكورونا، و92 إصابة جديدة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس. وأضافت أن "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت 488 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 33 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 331 إصابة، بينها حالتا وفاة. وقالت الوزارة في بيان، إن "61 حالة من إجمالي الإصابات تماثلت للشفاء".

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و285 ألفاً، توفي منهم أكثر من 70 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفاً، حسب موقع Worldometer.